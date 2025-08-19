BTSのJIMIN（ジミン）がInstagramを更新。V（ヴィ）と海で遊ぶ姿を公開し、ファンの注目を集めている。

【動画】仲良く波遊びするBTSジミンとV【写真】ジミンが公開したBTSメンバーとのLAショット

■BTSJジミンとVが波遊び

JIMINが公開したのは、Vと一緒にサンセットに染まる海で遊んでいる動画。水着姿のふたりは仲良く手を繋ぎ、次から次へと来る波に向かって体当たりしてはしゃしでいる。途中、水着をずらそうとJIMINがVにイタズラを仕掛けるような様子も。Vが抵抗している間に波が押し寄せると、ふたりは抱き合ってジャンプした。

SNSには、「エモすぎる」「クオズ尊い」「めちゃくちゃ楽しそう」「いつまでも少年すぎる」「テテちゃんのズボン脱がせようとするジミンちゃん笑」「青春すぎる」「尊い光景」「なんてエモいんだ」「テテのパンツ下ろそうとしてる笑」「海で遊ぶズッ友クオズ」「手繋いでてかわよ」「クオズ最高！」などの声が続々と寄せられている。

BTSは現在、アルバム制作に向けてにアメリカ・ロサンゼルスに滞在中。メンバーはこれまでにも海でのオフショットを度々公開している。

■写真：BTSジミンが公開したメンバーとのLAショット