参議院選挙での大敗を受け、石破首相の退陣を求める声が出る中、自民党は19日から、臨時の総裁選挙を行うかどうかを決める議論をスタートさせました。

国会記者会館から中継です。

続投か退陣か。党所属の国会議員と都道府県連の過半数が総裁選を行うべきと判断するかが大きなポイントとなります。

自民党は、午前11時から総裁選管理委員会を開き、総裁選挙を行うかをめぐり今後、どう手続きを進めるか議論をスタートさせました。

総裁選管理委 逢沢一郎委員長

「公正公平を旨とし、先生方のご支援とご協力をいただく中で職責を全うしてまいりたい」

臨時総裁選挙を行うかは、党所属の国会議員295人と都道府県連の代表47人の過半数が実施を求めるかどうかで決まります。

ただ、これまで行われた例がないため、選挙管理委員会では議員などの意思確認をどのように行うかなどを、まずは検討することになります。

自民党内では「組織としてケジメをつけるべき」など総裁選を行うべきとの意見が多くあります。一方、石破首相は続投に意欲を示していて、周辺は「総裁選を今、やる時間はない」と強気な姿勢です。

自民党は今月、参院選の総括をまとめます。これと並行して総裁選を行うかの議論を進めていきます。過半数が実施に賛成するかが焦点となります。