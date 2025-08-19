けさ、山形県鶴岡市の中心部でクマが目撃されました。現在も市街地に潜んでいる可能性があり警察が注意を呼びかけています。

【写真を見る】現在も市街地に潜んでいる可能性...鶴岡公園や高校付近でクマ目撃 市や警察がパトロール（山形・鶴岡市）

「クマの侵入を防ぐため 玄関、窓、車庫などの戸締りをお願いします」

警察によりますと、きょう午前４時半ごろ、鶴岡市馬場町の鶴岡公園の堀にクマが入っていくのを公園の中を散歩していた人が目撃しました。

クマは１頭で、体長は７０センチほどでした。

午前７時２０分ごろには鶴岡公園近くの鶴岡工業高校の正門付近でもクマが目撃されました。

いずれも同じ個体とみられ、今のところ人や物への被害は確認されていません。

警察によりますと、クマは目撃された場所から移動したとみられますが、現在も市街地に潜んでいる可能性があるということです。

これを受け、鶴岡公園には入り口９か所に注意を促す看板が設置されました。

また、市と警察がパトロールを行い、クマを見つけた際は、速やかに市や警察に通報するよう呼びかけています。