これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の多くのところでカミナリ注意報が発表されています。このあと、夜のはじめごろにかけて急な強い雨や落雷に注意してください。



◆19日(火)これからの天気

次第に大気の状態が不安定になります。日が差すこともありますが、天気は変わりやすく局地的に雨や雷雨があるでしょう。落雷や突風などにご注意ください。

降水確率は、夕方にかけて村上市と湯沢町でやや高くなっています。夜は湯沢町で50%と高くなっています。



◆19日(火)の予想最高気温

最高気温は、18日(月)と同じくらいのところが多く、31～34℃の予想です。

各地とも平年並みか高く厳しい残暑が続きます。熱中症には十分ご注意ください。