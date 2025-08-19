SUPER EIGHT°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢¥é¥¸¥ª¤ÇÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë
SUPER EIGHT¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬¡¢Ëè½µ·îÍË～ÌÚÍË13»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎJ-WAVE¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¡Ë¤Ë8·î25Æü½µ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¤¬¡Èº£¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¦À¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¡É¤ò¾·¤¡¢30Ê¬´Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÐÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹ÈÖÁÈ¡£J-WAVE¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤è¤êÇ»Ì©¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
8·î25Æü～28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SUPER EIGHT¤«¤é°ÂÅÄ¾ÏÂç¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØDOWN TO EARTH¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢ÉÂµ¤¤ò·Ð¤ÆÀ¸»à¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æü¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Åâ½½ÏººîÉÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é1½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
J-WAVE¡ØTALK TO NEIGHBORS¡Ù
08/25¡Ê·î¡Ë～08/28¡ÊÌÚ¡Ë13:00～13:30
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¥¯¥ê¥¹ÃÒ»Ò
¥²¥¹¥È¡§SUPER EIGHT¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç
½ñÀÒ¾ðÊó
2025.09.11 ON SALE
¡ØDOWN TO EARTH¡Ù
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.07.16 ON SALE
SUPER EIGHT
Blu-ray¡õDVD¡ØÄ¶DOME TOUR Æó½½º×¡Ù
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.j-wave.co.jp/original/talktoneighbors/
radiko Ä°¼èÍÑURL
08/25
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250825130000
08/26
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250826130000
08/27
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250827130000
08/28
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250828130000
¼Ì¿¿½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000416798
SUPER EIGHT OFFICIAL SITE
https://infinity-r.jp/
https://starto.jp/s/p/artist/13?ima=2752