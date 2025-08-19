タレントのマツコ・デラックスが１８日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中」に復帰した。マツコは背中から腰にかけての亜脱臼で番組を休んでいた。

大島由香里から「まずは本当にお帰りなさい」と言われたマツコは「仕事、したくないです」とポツリ。先週行われた「５時に夢中万博」について「ご覧に？」と聞かれるも「ちょうど薬が効いていて。すみません〜。薬がよく効くんですよ〜。ずっと寝てます」と笑った。

そして「もう、いやあね、年を取るって嫌よね。ようやく分かってきた。近所のジジイ、ババアが早く死にたいっていうのが」と言い、隣の若林史江氏が「生きてるだけで関節って外れるの？」と聞くと「それは太ってるからよ。なめんなよ。日々生きているだけでハードトレーニングだから」と凄んで見せた。

そして亜脱臼骨折したときの様子も告白。仕事で北海道へ行くため羽田空港に向かうタクシーの中から腰は痛かったといい「いつもより（痛みが）強いなと。でも降りようとしたらもうダメだった。でも降りないと、タクシーずっと止めておくわけにいかない。無理して降りて、そこから一歩も動けない。４０分。車寄せの歩道の上で４０分。どこにどの角度やっても痛いから」と歩道の上で固まったまま。

それでもちょっと動けるようになった瞬間にタクシーに乗り、病院へ。「でも降りてすぐそこが病院なのに１０分以上（動けない）」。残念ながら撮影はしていなかったが「（撮っていれば）ノーカットで見せられるぐらい面白かった。マイケル・ジャクソンを超えたから」と笑わせていた。