日経225先物：19日正午＝60円安、4万3620円
19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の4万3620円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3652.32円に対しては32.32円安。出来高は2万6914枚となっている。
TOPIX先物期近は3120ポイントと前日比変わらず、現物終値比0.74ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43620 -60 26914
日経225mini 43625 -55 316056
TOPIX先物 3120 +0 30136
JPX日経400先物 28040 +5 1746
グロース指数先物 799 -3 1452
東証REIT指数先物 1906.5 +15.5 111
株探ニュース
TOPIX先物期近は3120ポイントと前日比変わらず、現物終値比0.74ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43620 -60 26914
日経225mini 43625 -55 316056
TOPIX先物 3120 +0 30136
JPX日経400先物 28040 +5 1746
グロース指数先物 799 -3 1452
東証REIT指数先物 1906.5 +15.5 111
株探ニュース