　19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の4万3620円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万3652.32円に対しては32.32円安。出来高は2万6914枚となっている。

　TOPIX先物期近は3120ポイントと前日比変わらず、現物終値比0.74ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43620　　　　　 -60　　　 26914
日経225mini 　　　　　　 43625　　　　　 -55　　　316056
TOPIX先物 　　　　　　　　3120　　　　　　+0　　　 30136
JPX日経400先物　　　　　 28040　　　　　　+5　　　　1746
グロース指数先物　　　　　 799　　　　　　-3　　　　1452
東証REIT指数先物　　　　1906.5　　　　 +15.5　　　　 111

株探ニュース