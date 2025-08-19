ペリカンのドリンクウェアがついに日本上陸！タフで長持ち、もちろん冷たさもキープ！

ここ数年、世界的な大ブームとなっているハンドル＆ストロー付きの大容量タンブラー。おしゃれなルックスと使いやすさで人気を集め、街でもオフィスでもジムでも、同じ形のタンブラーを手にする人を見かけます。

「気になるけれど、みんなと被るのはちょっと…」と躊躇しているあなたに朗報。まもなく日本初上陸するのが「PELICAN HYDRATION（ペリカンハイドレーション）」です。

本国アメリカでは警察・軍関係・医療・放送業界などで使用される堅牢なハードケースの老舗・PELICAN。その設計思想を受け継いだドリンクウェアは、タフネス性と高度な保冷保温性能が魅力です。

▲「PELICAN PORTER」

PELICAN HYDRATIONの全モデルは、90％リサイクル素材を使用した18／8ステンレススチール製のダブルウォール構造。真空断熱に銅メッキコーティングを組み合わせることで、冷たい飲み物は最大24時間、温かい飲み物は最大12時間キープできます。結露しにくく、BPAフリーで食洗機対応。車のドリンクホルダーにも収まる実用的なサイズ感も魅力です。

なかでも注目は、40オンス（1.18L）の大容量タンブラー「PELICAN PORTER」（7810〜8250円）。スクリュー式トップキャップと専用ストロー、人間工学に基づいたハンドルを備え、保冷16時間・保温10時間の性能を実現しています。カラーは甘いRougeや涼しげなLagoon、メタリック調のNebulaやUnicornなど全11色。機能性と華やかさを兼ね備えたラインナップです。

▲「PELICAN PORTER DUAL」

さらに見逃せないのが、ストロー飲みと直飲みの両方に対応する「PELICAN PORTER DUAL」（1.18L／8800円）。ロック機能付きで持ち運びも安心の2way仕様です。サイズと容量は「PELICAN PORTER」と同じながら、シーンに合わせて飲み方を切り替えられるのが大きな魅力。

仕事やドライブ中はストローで一口ずつ、スポーツ後には直飲みでゴクゴク。そんな使い分けができるのはうれしいポイントです。カラーはJet Black、Bright White、Linenの3色。シンプルで上品なトーンがそろっています。

▲「PELICAN CASCADE」

普段使いしやすい22オンス（650ml）モデルには「PELICAN CASCADE」（5940円）をラインナップ。片手でサッと開閉できるプッシュオンリッドスライダーに加え、着脱が簡単なシリコンベース付きで、滑り止め効果も発揮します。

オフィスのデスクでも、持ち運びの多い外出先でも安心。毎日の相棒にちょうどいい一本です。

▲「PELICAN TRAVELER」

さらにトラベルシーンに特化した「PELICAN TRAVELER」（650ml：5940円）もラインナップ。ストローと直飲みの2WAY仕様を備えながら、驚きの“24時間保冷”を実現しています。

▲「PELICAN RIDGE」

アウトドア派には、水筒タイプのモデルもラインナップ。携行性に優れた上部ハンドル仕様の「PELICAN PACIFIC」（769ml：6600円）は、持ち歩きやすさが魅力です。

一方、がぶ飲みに対応するワイドな飲み口の「PELICAN PACIFIC CHUG」（769ml：6600円）は、スポーツやアクティブなシーンにぴったり。シーンや好みに合わせて選べる2タイプとなっています。

▲「PELICAN PACIFIC」「PELICAN PACIFIC CHUG」

これまでPELICAN HYDRATIONはアメリカ本国のみで展開されてきましたが、今回の日本上陸が海外初の正式展開となります。これなら「他の人と被るのはちょっと…」という心配も無用。発売は8月27日からスタートです。

