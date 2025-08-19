ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR鹿児島線 「荒尾～植木」上下線で運転見合わせ 【交通情報】JR鹿児島線 「荒尾～植木」上下線で運転見合わせ 【交通情報】JR鹿児島線 「荒尾～植木」上下線で運転見合わせ 2025年8月19日 11時58分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR九州は、線路安全確認のため、以下区間で運転を見合わせています。※19日午前11時48分現在 ▼運転見合わせ鹿児島線（上下線）「荒尾～植木」 最新の状況はJR九州運行情報などで確認してください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト お菓子が浮く巨大氷！？どうやって凍らせる？ 夏だけ現れる熊本の“懐かしい”珍光景を調べてみた セルフレジで読み取られず「得をしたと思い」菓子パン、刺身、ウイスキーを万引き 書類送検された熊本県職員が停職処分に 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 静岡, ネジ, 伊東市, 射出成形機, 葬祭, グループウェア, 介護タクシー, デイサービス, 置床工事