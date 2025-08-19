RKK

JR九州は、線路安全確認のため、以下区間で運転を見合わせています。※19日午前11時48分現在

▼運転見合わせ
鹿児島線（上下線）「荒尾～植木」

最新の状況はJR九州運行情報などで確認してください。