人気アイテムの限定セットや新商品先行体験も！銀座ハリッチ「POPUP SHOP」

銀座ハリッチ「POPUP SHOP」

開催期間：2025年8月27日(水)〜9月2日(火)

営業時間：10:00〜20:00 ※施設の営業時間に準じます

場所 ：銀座三越 本館3F ル プレイス／Le PLAYCE プロモーションスペース

所在地 ：〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16

『銀座ハリッチ』は、2025年8月27日(水)〜9月2日(火)の期間、銀座三越にて、期間限定でPOPUP SHOPを開催します。

今回のPOPUP SHOPでは、銀座ハリッチのマストアイテムを持ち運びサイズにし、オリジナルポーチが付いた「銀座三越限定 マストアイテムスターターセット」など限定商品の販売や、新商品の「Eki スキンベール プライマー」をいち早くお試しいただける先行体験も用意。

さらに、対象商品を銀座ハリッチ店舗で事前予約することで最大5,000円分のハリッチ店舗で使用いただけるチケットのプレゼントも。

会場では鍼灸師が実際にお肌を見て、お悩みに合わせたスキンケアを提案してもらえます。

このPOPUPでしか手に入らない特別セットや体験を、堪能できます。

■銀座三越POPUP SHOP限定販売商品

《銀座三越限定 マストアイテムスターターセット》

内容：レチベイビー(10g)

ハリッチプレミアムリッチプラス(10ml)

L Shotリッチクリーム(10g)

価格：14,300円(税込)

特典：オリジナルポーチ・事前予約で3,000円分のチケット

銀座三越限定 マストアイテムスターターセット

《マストアイテムセット》

内容：Eki スキンベール プライマー(30g)

レチベイビー(20g)

ハリッチプレミアムリッチプラス(30ml)

L Shotリッチクリーム(30g)

価格：49,200円(税込)

特典：オリジナルバッグ・事前予約で5,000円分のチケット

マストアイテムセット

《パーフェクトセット》

内容：Eki スキンベール プライマー(30g)

レチベイビー(20g)

ハリッチプレミアムリッチプラス(30ml)

L Shotリッチクリーム(30g)

モイスチャライザークレンジング(200ml)

フェイシャルグロースマスク5枚セット

価格：59,100円(税込)

特典：オリジナルバッグ・事前予約で5,000円分のチケット

パーフェクトセット

《Eki スキンベール プライマー》

内容：Eki スキンベール プライマー(30g)

価格：9,900円(税込)

特典：事前予約で3,000円分のチケット

Eki スキンベール プライマー

そのほか、定番人気商品の単品販売も行います。

■事前予約特典について

予約受付期間： 9月2日(火)まで ※POPUP期間中も予約受付可

予約特典 ： 対象商品の予約者限定で、

店舗で施術や商品購入に使用できるチケット

(商品に応じて3,000円 or 5,000円分)をプレゼント

予約方法 ： 銀座ハリッチ各店舗にて

