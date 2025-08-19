亀梨和也、オフィシャルアプリリリース リアルタイムにメッセージや画像、音声が届くサービスなども
歌手・俳優の亀梨和也のオフィシャルアプリが19日、ソニー・ミュージックソリューションズよりリリースされた。
【写真】『MAQUIA』10月号増刊表紙を飾る亀梨和也
同アプリは、「亀梨をより身近に感じられる」コミュニケーションアプリ。定期購入することで亀梨からリアルタイムにメッセージや画像、音声が届く「Talk」や、直接ファンレターを送ることができる「Letter」など、亀梨をより近くに感じることができるサービスを楽しめる。公式サイト、オンラインショップ、ファンクラブなどのサイトへまとめてアクセスすることが可能。亀梨の出演情報をご確認できるほか、各サイトのニュース更新をプッシュ通知でチェックできる。
さらに、19日から2週間限定で「Letter」を送った人を対象に「Talk」画面で使用できるオリジナル壁紙をプレゼント。秋には、亀梨和也オフィシャルファンクラブと亀梨和也オフィシャルアプリのW会員を対象とした特別招待イベントも実施予定となっている。
■Talk
亀梨和也からのメッセージや音声・動画など、ここでしか見ることができない亀梨の日常が届く。メッセージにはコメントで返信ができます。※月額有料サービス
■Letter
亀梨和也にファンレターを送ることができる。レターは他のユーザーからは一切見ることができないので、安心してご利用可能※有料サービス
■Schedule
亀梨和也の日々の出演情報などをカレンダーでご確認できる
■Official Site・Shop・Fanclub
亀梨和也の全情報が集約。プッシュ通知で各サイトの最新情報も。「亀梨和也オフィシャルショップ」から商品の購入も可能
[サービス価格]
■Talk
アプリ決済：500円(税込)/月額
WEB決済：400円(税込)/月額
※1か月間での自動更新(申し込み日から起算)
※決済方法により会費が異なる
※提供サービスは同様となる
■Letter
180円(税込)/通
