Sakurashimeji、グループ名表記変更後初アルバムのタイトル決定 遊び心あふれる新アー写も公開
ギターデュオ・Sakurashimejiの4thフルアルバム（10月22日発売）のタイトルが『唄うこと、謳うこと』に決定し、ジャケット写真＆新アーティスト写真が公開された。
【画像】ギターなどの実写と遊び心あふれるイラストが入り混じったジャケット写真
今回公開されたアーティスト写真は、本アルバムのキービジュアルにもなっており、機材などが散りばめられた実写と、柔らかな遊び心あふれるイラストを組み合わせることで、このアルバムの多彩な表情と、2人の幅広い音楽性をより一層際立たせている。
今作は、Sakurashimejiにとって約2年ぶりとなる待望のニューアルバムであり、グループ名をローマ字表記の“Sakurashimeji”へ変更してからは初のフルアルバムとなる。収録される楽曲すべてにメンバーの田中雅功と高田彪我（高＝はしごだか）の2人が作詞・作曲に関わっており、彼らの音楽的個性と成長が色濃く表現された作品となっている。
主演ドラマの主題歌となった「いつかサヨナラ」や、結成10周年を記念して制作された「明日を」、想いを寄せる人の幸せを祈り続ける渾身のバラード「ただ君が」など、これまでリリースされてきた配信シングル曲に加え、新たに書き下ろされた楽曲を含むバラエティに富んだ全12曲が収録されている。
初回生産限定盤には改名前の“さくらしめじ”としてのラストワンマンライブでもあり、結成10周年を記念したライブ『さくらしめじ 10th Anniversary Live -しめたん-』の模様が余すことなく収録されている。
【画像】ギターなどの実写と遊び心あふれるイラストが入り混じったジャケット写真
今回公開されたアーティスト写真は、本アルバムのキービジュアルにもなっており、機材などが散りばめられた実写と、柔らかな遊び心あふれるイラストを組み合わせることで、このアルバムの多彩な表情と、2人の幅広い音楽性をより一層際立たせている。
主演ドラマの主題歌となった「いつかサヨナラ」や、結成10周年を記念して制作された「明日を」、想いを寄せる人の幸せを祈り続ける渾身のバラード「ただ君が」など、これまでリリースされてきた配信シングル曲に加え、新たに書き下ろされた楽曲を含むバラエティに富んだ全12曲が収録されている。
初回生産限定盤には改名前の“さくらしめじ”としてのラストワンマンライブでもあり、結成10周年を記念したライブ『さくらしめじ 10th Anniversary Live -しめたん-』の模様が余すことなく収録されている。