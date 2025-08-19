KEY TO LIT、『Men′s PREPPY』初表紙に登場 なにわ男子・高橋恭平やB&ZAIも
メンズヘア＆ビューティートレンド情報誌『Men's PREPPY（メンズプレッピー）』2025年10月号（9月1日発売／ヘリテージ刊）の表紙に、ジュニア内グループ・KEY TO LITが登場する。グループ史上初となる表紙出演で、誌面ではメンバーカラーを基調とした衣装でのグラビアや、秋に控えるファーストライブに向けたトークを展開する。
【写真】ネクタイ＆リムレスメガネの高橋恭平
また、誌面にはなにわ男子の高橋恭平も登場。Geek Chic Lookをテーマに、ネクタイ＆ジャケット、リムレスメガネ、グローブといったアイテムをまとい、モードな表情を見せている。普段の明るいイメージとは一味違うクールな姿に注目だ。
さらに、音楽シーンでも注目を集めるB&ZAIが初登場。バンドスタイルでの活動に加え、主演舞台『ANDO』で全国3都市・全50公演に挑む今秋の展望について、撮りおろしグラビアと座談トークで語っている。
男性からも支持を広げつつあるKEY TO LITの初表紙、モードな高橋、そして挑戦を続けるB&ZAIと、多彩なアーティストが並ぶ1冊となりそうだ。
