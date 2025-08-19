『シンデレラ クロゼット』第8話 誰にも譲らない、君とのステージ
俳優の尾碕真花、松本怜生がW主演を務める、TBSのドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）の第8話が、19日深夜に放送される。
【別カット】美しい…松本怜生の”女装男子”姿
原作は、柳井わかなによる人気漫画で、2019年から「別冊マーガレット」（集英社）で連載された同名作品。オシャレなキャンパスライフに憧れて地方から上京してきた女子大生・春香と、自分なりの美を追求する専門学生で女装男子・光の出会いから始まる。まっすぐで素直な春香と厳しい言葉をかけながらも、「変わりたい」と心から願う春香を支える光がメイクやファッションをきっかけに、憧れの先輩や出会う人たちにも影響を受けながら成長していく新感覚の青春ラブストーリー。
■第8話のあらすじ
光（松本怜生）から改めてショーのモデルをやって欲しいと頼まれた春香（尾碕真花）は、早速スキンケアの方法やモデルウォークを教わることに。そんな中、春香のもとを美央（水戸由菜）が訪れ、黒滝（八村倫太郎）のことについて胸に秘めていた思いを打ち明けるのだった。
バイト中もショーの練習に励む春香。光は張り切りすぎている春香をたしなめつつ、モデルとして成長していく姿に目を奪われる。そんな時、モデルウォークの練習中に転びそうになった春香を光が受け止め、腕を痛めてしまう。怪我したことを隠す光だが、周（カルマ）はその異変に気付き心配する。
そして迎えた本番。大盛況の会場には光の母・由起子（床嶋佳子）も駆けつける。観客が注目する中、美しく着飾った春香が登場し、ステージ上で光がメイクを施すパフォーマンスを披露しようとするが…！？
