“リングの女王”青野未来＆天麗皇希、水着＆ランジェリー姿を披露 グラビア電子写真集を同時発売
気鋭の女子プロレス団体「マリーゴールド」を牽引するトップ選手・青野未来と天麗皇希が18日、グラビア電子写真集を同時発売した。青野は『Brilliant Smile』と天麗の『煌めくアメジスト』とそれぞれの魅力を表現している。
【写真】リングを飛び出し！しなやかで美しい姿を披露する天麗皇希
両作には、ビーチでの水着姿、ベッドルームでのランジェリー姿、さらにはシャワーシーンなど、リング上の力強く勇ましい姿とは一味違う、セクシーでキュートな魅力が収められている。
各写真集は全67ページ構成。今年4月に配信されたデジタル雑誌「sabra」3号で話題となったグラビアに、未公開カットを大量に加えた内容だ。さらに同日発売の「週刊大衆」では袋とじ企画として、一部写真が特別公開される。
青野は「レスラーとは違う一面をお見せできたらと思っています。グラビアを通して『青野未来』という存在とプロレスに少しでも興味を持っていただけたらうれしいです」とコメント。天麗は「グラビアはあまり経験がないのですが、様々なシチュエーションで衣装を着られたのが楽しかったです」とメッセージしている。
青野は、1990年8月21日生まれ、埼玉県出身。身長は158センチ。特技：ゴルフ、マリンスポーツ、水泳、スノボ、料理。2017年アクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年に新団体・マリーゴールドに移籍。映画、テレビ番組、グラビアの出演も多く、タレントとプロレスラーの二刀流を目指す。
天麗は、1月23日生まれ、東京都出身。身長は170センチ。特技はクラシックバレエ。ストリートダンスのキャリアを持ち舞台女優として活動し、2021年にアクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年にマリーゴールドに移籍。170センチの高身長でエース候補として期待されている。
【写真】リングを飛び出し！しなやかで美しい姿を披露する天麗皇希
両作には、ビーチでの水着姿、ベッドルームでのランジェリー姿、さらにはシャワーシーンなど、リング上の力強く勇ましい姿とは一味違う、セクシーでキュートな魅力が収められている。
青野は「レスラーとは違う一面をお見せできたらと思っています。グラビアを通して『青野未来』という存在とプロレスに少しでも興味を持っていただけたらうれしいです」とコメント。天麗は「グラビアはあまり経験がないのですが、様々なシチュエーションで衣装を着られたのが楽しかったです」とメッセージしている。
青野は、1990年8月21日生まれ、埼玉県出身。身長は158センチ。特技：ゴルフ、マリンスポーツ、水泳、スノボ、料理。2017年アクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年に新団体・マリーゴールドに移籍。映画、テレビ番組、グラビアの出演も多く、タレントとプロレスラーの二刀流を目指す。
天麗は、1月23日生まれ、東京都出身。身長は170センチ。特技はクラシックバレエ。ストリートダンスのキャリアを持ち舞台女優として活動し、2021年にアクトレスガールズでプロレスデビュー。2024年にマリーゴールドに移籍。170センチの高身長でエース候補として期待されている。