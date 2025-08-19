異例の2人目だ。

西武は18日、助っ人リリーフ右腕のトレイ・ウィンゲンター（31）の1年契約延長を発表。オフに年俸1億2000万円の単年契約で入団し、もっか39試合で1勝4敗27ホールド、防御率1.70。セットアッパーとして活躍している。

西武は6月にも新助っ人のタイラー・ネビン（28）と2年契約を結び直したばかり。こちらもオフに年俸2億5000万円で、同じく単年契約で加入。春先から4番に定着し、打率.288、11本塁打、46打点の成績だ。

西武は2016年シーズン中に14年本塁打王のメヒアと契約延長をした例はあるものの、この短期間に2人も延長するのは異例だ。

評論家の山崎裕之氏は「それだけ球団は2人を評価しているのでしょう」と、こう続ける。

マキノンとの破談を反省に

「もし、シーズン終了後に契約を結び直そうと思っても、他球団が更に高い額を提示してくる可能性がある。だからこそ、先手を打った。実際、2人はそれだけの成績を残している。ウィンゲンターは制球こそイマイチだが、直球は最速161キロをマークし、常時150キロ以上を投げる速球派。クイックが遅いのが難点ですが、来年の春季キャンプで修正できる。ネビンも4番打者として考えたら一発の破壊力には欠けるものの、チャンスに強いアベレージヒッターです」

巨人やソフトバンクなど資金力に定評がある球団にとって、億を超える年俸だからといって障害にはならない。シーズン終了を待っていたら、それこそ横からかっさらわれかねない。

西武は23年オフ、その年に加入したマキノンとの金額交渉が折り合わずに破談。その反省もあって、今回は早めに動いた。

「単年契約の助っ人にとっても、契約延長はありがたい話。安心してプレーに集中できますからね。いずれもマジメな性格なので、球団も『日本の野球に慣れたら更に数字を残せる』と踏んだ。契約延長の時点でネビンは68試合、ウィンゲンターは107試合を消化しているので、球団もしっかり見極めた上で判断した。後になって『見誤った』ということはないでしょう」

とは前出の山崎氏だ。

◇ ◇ ◇

