2025年8月15日、週末キャンプチャンネル。が自身のYouTubeチャンネルを更新。父と一緒に標高の高いキャンプ場で夏キャンプを楽しむ様子を公開した。

週末キャンプチャンネル。は、タレントのたにりかがソロキャンプを楽しむ動画を投稿しているチャンネル。豪快な食べっぷり・飲みっぷり、元気をもらえる笑顔、時折見せる愛すべきポンコツっぷりなどが人気で、2025年8月時点で登録者数は14.7万人を突破している。

今回アップされた「【爆食】 だらしない女の原点にして頂点。避暑地ソロキャンプの姿はコチラ・・・」は、8月10日にアップされた「真夏なのに“寒いくらい”と口コミのキャンプ場のレビューを信じて行ってみたらやばすぎた・・・」の後編。昼寝から起きると、まずは温泉に向かう。施設内に入ってすぐに下りエスカレーターに乗ろうとしてしまい、ブザー音が鳴り響くというハプニングがありつつも、温泉を堪能してきてさっぱりした表情を見せるりか。同じく温泉からあがった父に「好きな飲み物を買ってきな」とお小遣いをもらい、コーラとファンタグレープで乾杯。2人とも扇風機の前で涼みながら「このまま寝たい」と言っており、微笑ましい親子の様子を見せた。

サイトに戻ると、豪華なキャンプ飯を作るために焚き火台を用意する。「着火剤のいらない豆炭」なる便利グッズも使い、手慣れた様子で火を起こしていく。その焚き火台で作るのは、焼きそば。まずは豚バラ肉をカットしようとした時、父が「熱っ！」と叫ぶ。実は「着火剤のいらない豆炭」、父曰く「豆炭のすみに火薬を塗ってんだろうな」ということでバチバチと火花が飛ぶのである。その火花が父の足にあたってしまったようで、りかも「大丈夫！？」と笑いながらも心配していた。気を取り直して、豚バラ肉をラップで包んでカットしようとラップを取り出すも、ラップはボロボロ。箱についている刃もなくなっており、父からは「おめぇよ（笑）。なんだそれ、廃墟から拾ってきたみたいな（笑）」とツッコミが入っていた。こうした親子のやり取りがとにかく微笑ましい。

その後は豚バラとキャベツを炒め、麺と残りの野菜を入れて炒めていく。父と二人三脚で作った焼きそばは非常に美味しそうだ。しかもりかは、焼きそばを作っている間ににんにくを丸ごと1つアルミホイルに包み、焼いていたそう。「ニンちゃーん！」と嬉しそうな声を上げながら早速レモンサワーとともに食べていった。さらに、父が取り出したのは美味しそうな和牛肉。こちらもしっかり焼いて調理。焼きそばと焼き肉、ニンニクをぱくぱくと美味しそうに食べ、最終的には大きなアルミ皿ごと焼きそばをたいらげていたりかだった。

途中、夜中に見えたという綺麗な星空の写真も公開していた同動画。コメント欄には「今回はパパさんも一緒だし落ち着いて観れたよ」、「仲良しで会話もほっこりするし笑顔になれる動画をありがとう」、「パパさんと一緒だとリカちゃん一層笑顔が増えるよね」などの声が寄せられていた。

（文＝高橋梓）