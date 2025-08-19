「今日好き」“たくはる”林田拓也＆村谷はるなカップル、8ヶ月記念日に密着2ショット公開「美男美女」「幸せ伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた林田拓也が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人・村谷はるなとの交際8ヶ月記念の2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、8ヶ月記念ラブラブ2ショット
林田は村谷との密着した2ショットを投稿。「8ヶ月これからもよろしくね」と2人は顔を寄せ合い、手を頬に当てたポーズで仲睦まじい様子を見せ、交際8ヶ月を迎えた記念日を報告した。
この投稿に、ファンからは「8ヶ月おめでとう」「癒される2ショット」「微笑ましい」「尊すぎるカップル」「美男美女」「幸せ伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
