いまなお高い人気を得ているオープンワールドRPG『原神』に、大きな発表があった。大型コンテンツ「UGC」の実装予告である。

「UGC（User Generated Content：ユーザー生成コンテンツ）」は、言葉の通りユーザーが制作・公開する作品・コンテンツを指す。『原神』にはこれまで、ハウジング機能「塵歌壺」や、カスタムマップを作成できる「鬼斧神工」など、ユーザーがコンテンツを制作できるモードがいくつか存在したが、その路線を大幅にプッシュすることになる。

現時点での詳細は不明だが、miHoYoは「『ゲーム』を作るうえで重要な要素のほとんどがカスタマイズ可能」を謳っている。これが事実ならば、『Fortnite』のクリエイティブモード、ともすれば「Unreal Editor For Fortnite（UEFN）」に近いものになる可能性がある。

UGC要素は、うまくユーザーに訴求すれば華やかなコンテンツや文化が生まれる土壌となる。『原神』もまた、ゲームからメタバースへの発展によって、さらなる進化を目指しているのかもしれない。

■『VRChat』も盛況 所場の個展が期間限定オープン、k4senのPR配信も

先日、一般宇宙人の所場が開催した個展が、リアルから『VRChat』にやってきた。8月17日から31日までの期間限定で、会場ワールドがオープンしている。

本個展は、所場が描いてきたイラストに加え、一部は縁のある3Dモデルも並ぶ展示会だ。コンセプトはシンプルだが、展示導線には遊び心も散りばめられており、楽しみながら順路をめぐりつつ、ひょうきんで愛らしい宇宙人とは異なる、イラストレーターとしての所場の顔が垣間見える。モバイル対応されているので、スマホや「Meta Quest」シリーズ単体でも訪問できるのはうれしい。

また、『VRChat』にはまた新たな大物ストリーマーが現れた。ZETA DIVISION所属のk4senだ。『VRChat』アイテム販売の代表格「BOOTH」のPR案件として、イラストレーター・配信者の夜よいち、VTuberの日向まるとともに『VRChat』で遊ぶ配信を実施した。

昨年12月にスタンミと弟者にガイドされて『VRChat』を歩いていたk4senだったが、自身主導で『VRChat』配信を行うのは、おそらく初めてのこと。お気に入りのアバターを見つけた上で、夏の海、ゲーム、謎解き、そしてアバター試着と、幅広い遊び方を見せてくれた。いずれも、ユーザーにとっては慣れ親しんだ遊び方であり、親近感が湧いた人も多いだろう。

「BOOTH」で利用できる電子マネー「pixivcoban」のプレゼントキャンペーンも合わせて仕掛けた、『VRChat』カルチャーのPRとしてちょうどよい塩梅の案件だった。キャンペーンの配布金額が一人5,555円分というのも絶妙だ。この金額は、アバターの平均相場とほぼ合致するのだから。

■にじさんじから新人ユニット登場 「アイマス」夢見りあむはライブの宣伝配信に挑む

にじさんじからは4月以来の新人がデビューした。十河ののは、夜牛詩乃、蝸堂みかる、猫屋敷美紅の4名によるガールズバンド「今宵、××と夢を見る。」が、8月15日にデビューした。

この4名はいずれも、今年1月から育成機関「バーチャル・タレント・アカデミー」の「新米ガールズバンド生」として活動していた面々だ。

コンセプトは「和“妖”折衷ガールズバンド」。メンバー全員が、なにかしら和の妖怪モチーフを採用している。デビュー後のリレー配信はお約束だが、全ての配信が終わった後、バンドとしてのデビュー曲と歌ってみた動画を連鎖発表しているのが特徴か。音楽をメインに売るユニットとして、今後の活躍に期待したい。

KizunaAI復帰後初のオフラインライブは、ゲストの参加が発表された。1日目はにじさんじから剣持刀也、月ノ美兎、葉加瀬冬雪が、そしてイラストレーターのなつめえりがトークゲストとして参加。黎明期からVTuber業界を盛り上げた同志たちと“同窓会”のようなパートが設けられる。

そして2日目にはホロライブから星街すいせいがライブアクトで参加。VTuberの元祖と、2025年のバーチャルアーティストのトップランナーが交わるステージが実現する模様だ。

VTuber本流の動きとは異なるが、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の登場キャラクター・夢見りあむが、11月のライブイベント『CINDERELLA GIRLS fes. Once Upon a St@rs』の宣伝をする配信を実施した、という話題もある。

配信内容は、3Dモデルの夢見りあむが、寄せられたお悩みにフランクなコメントを返すという、ストリーマーの雑談配信に非常に近い構成を採用している。夢見りあむのキャラクターも相まって、おそらくVTuberを知らない人には新人VTuberのように見えるかもしれない。筆者が見る限り、びっくりするほどマッチしている。

ちなみに、この宣伝企画はこのあとも予定されているようだ。はたして「ザコメンタル」を自称する彼女がこのあとも生配信に耐えられるか、いろいろな意味で注目である。

（文＝浅田カズラ）