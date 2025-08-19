優勝した埼玉新座ボーイズ

◆熱中対策水カップ　第５０回日本少年野球関東大会　▽小学生の部・決勝　埼玉新座ボーイズ（埼玉東）１０―９都筑中央ボーイズ（神奈川）（８月１１日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）

　熱中対策水カップ　第５０回関東大会の決勝が１１日に行われ、小学生の部は埼玉新座ボーイズ（埼玉東）が６点差を逆転し初優勝した。

　埼玉新座が初回の６失点を跳ね返しての大逆転勝利だ。

　２回から登板した牛山が５回まで無失点に抑えると、打線は３回に４連打などで反撃し２死三塁から内田が勝ち越し打。「みんながつないでくれたので逆転できてうれしい」と笑顔。

　６回に１点差で２死満塁のピンチで牛山が再登板し抑え「チームの勝利に貢献したかったので投げたかった。気持ちで抑えました」と喜びを語った。

　【埼玉新座ボーイズ・登録メンバー】※は主将

　▽６年生　※村上眞一郎、赤松翔太、鈴木秀翔、石井浩嗣、牛山陽仁、高橋慶仁、志村一樹、矢部瑞和、大堀匠生、齊藤諒太、

　▽５年生　内田陽仁、櫻谷幸丈、松本唯聖、河田勇将、天野航之介、新城遼馬、

　【関東大会・表彰選手】

　▽小学生の部

最優秀選手賞　牛山陽仁（埼玉新座）

敢闘賞　　　　中塚碧音（都筑中央）