小松彩夏、生後6ヶ月長男の“横顔チラリ” 親子では初めての温泉旅行へ「あんよの具合がまたいい」「成長早w」
俳優・モデルの小松彩夏（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。生後6ヶ月の長男と温泉旅行に行ったことを報告し、2ショットや長男の横顔を“チラ見せ”する写真を公開した。
【写真】「楽しい旅行でした」生後6ヶ月長男との温泉旅行ショットを披露した小松彩夏 ※長男横顔ショットは3枚目
小松は、以前は頻繁に行けていた温泉旅行も、長男が生まれてからは久しぶりで楽しみにしていたそう。旅先では長男の笑顔をたくさん見ることができ「楽しい旅行でした」と振り返り、「夏の思い出がありすぎて載せたい写真が沢山あるのだけど少しずつ時間みつけて載せていきたいと思います」とコメントした。
この投稿にファンからは「家族旅行ステキ〜 こまっちゃんの優しい笑顔も大好きです！」「温泉浴衣姿いいね」「こまっちゃん、かわゆす！（照笑）」「ベビちゃんのその角度たまらんです あんよの具合がまたいい」「浴衣姿こまっちゃん＆愛息くん 可愛い」「こまっちゃん、お子様共に素敵な思い出が出来ましたね」「幸せな顔が見れて、こちらもほっこり幸せになりました〜」「温泉いいですね！成長早w」などのコメントが寄せられている。
