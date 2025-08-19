「Kis-My-Ft2」の二階堂高嗣（35）が18日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。共演者の楽屋“襲来”を報告した。

二階堂はテレビ局で番組収録した際、休憩中に「安田大サーカス」クロちゃんからLINEに「高嗣今いる？」とのメッセージが届いていたと回想。「楽屋にいますよ」と返したが反応がないため「クロちゃんどうしたの？」と再送。「いるしん」「うん」「すぐ行くしん」とのやり取りの後、別の公開収録で同局にいたクロちゃんが楽屋にやって来たという。

二階堂はメンバーの千賀健永と同楽屋で、クロちゃんが来た際も千賀がおり、「ちょっとクロちゃん、千賀に対して上がってたよね。すごいかかってて…」と指摘。「いや、かかってないよ」と否定したクロちゃんに、「すごいマシンガントークだったのよ。全然聞いてもないのに、自分から凄くいろいろ話してて。クロちゃんどうしたんだろう？と思った」と語った。

クロちゃんは「違うのよ。こっちの楽屋が大部屋だったんだけど、若手ばっかりだったの。10年未満くらいの子ばっかだったから、しゃべりかけてもどうかなあ…と思って。まあいいか、と思って高嗣の方に行ってみたら、しゃべっちゃったんだよね、めっちゃ」と釈明。自身の楽屋でしゃべるにしゃべれなかった思いが、二階堂と千賀相手に爆発する形となったようだ。

マシンガントークのテンションのままに公開収録に出演したというクロちゃんは、“好感度100上げてその後200下げる”というお題に対し「“熱中症にならないようにこれで塩分補給して下さい。僕の汗で握ったおにぎり”って言ったら、客がひえ〜ってなって。その後は何を言っても取り返せませんでした」とうなだれた。

二階堂は「千賀も言ってました。“クロちゃんって、裏でもクロちゃんなんだ。すごいちゃんと（クロちゃん）してるね”って。クロちゃんっていうスーツを着てるから」と評した。クロちゃんは「着てないからね。前は服着てるけど、後ろは裸！」と反応。千賀の楽屋では「あまりにもしゃべって帰らないから、マネジャーさんがのぞきに来たもんね」と苦笑いだった。