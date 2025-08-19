将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負が8月19日、福岡県宗像市の「宗像ユリックス」で行われている。対局は、1日目の午前11時30分頃館内での音声トラブルが発生。対局は即時中断となり、午後1時30分に再開されることが決定された。

【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第4局（生中継中）

藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突しているシリーズは後半戦に突入し第4局へ。藤井王位はシリーズ3連勝で防衛6連覇に“王手”をかけている。本局は決着局となる可能性もあるため、第4局は開始時から大きな注目を集めていた。

本局は宗像市総合複合施設・「宗像ユリックス」を舞台に争われているが、対局1日目の午前11時30分頃、館内の音声が対局室に流れてしまうトラブルが発生。対局は即時に中断された。

その後、立会人を務める中田功八段（58）は両者をこのまま待たせるのであれば、原因究明と対策のため早めに昼食休憩に入ることを提案。予定されていた昼食休憩の12時30分を前倒しし、音声トラブルの解決に当たることとなった。

なお、対局再開は中田八段の判断により、午後1時30分予定となることも発表された。

（ABEMA／将棋チャンネルより）