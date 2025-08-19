NTTドコモは、FCNT製Androidスマートフォン「arrows Alpha F-51F」を8月28日に発売する。

8月下旬発売とされていた発売日が正式に決まった。ドコモオンラインショップでの価格は、8万9540円。

端末購入補助プログラム「いつでもカエドキプログラム」を利用すると、24回払いのうち、初回～23回は1回あたり2573円（計5万9180円）。23回目に返却すると、24回目の3万360円の支払いが免除される。

arrowsシリーズの最上位モデルとされ、耐久性、AI機能、急速充電といった特徴を備える。カラーバリエーションはホワイト、ブラックの2色。

バッテリーの持ちも特徴のひとつ

6月のFCNTによる説明会では氷漬けにしても動作することをアピール

項目 内容 大きさ 約156mm×約72mm×約8.8mm 重さ 約188g バッテリー 5000mAh ソフトウェア Android 15 チップセット Dimensity 8350 Extreme メモリー/ストレージ 12GB/512GB microSDXC（最大2TB）対応 ディスプレイ 約6.4インチ、有機EL Super HD カメラ 広角：約5030万画素、F値1.88） 超広角：約4990万画素（F値2.05） インカメラ：広角、約4990万画素（F値2.0） 主な仕様 防水・防塵機能（IPX6/IPX8/IPX9、IP6X）、MIL-STD-810H準拠、指紋認証、顔認証