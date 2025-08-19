気象台は、午前11時51分に、洪水警報を乙部町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・乙部町に発表 19日11:51時点

渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■函館市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

19日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm



■北斗市

□大雨警報

・土砂災害

19日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



■知内町

□洪水警報

19日夕方にかけて警戒





■木古内町□大雨警報・土砂災害・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報19日夕方にかけて警戒■七飯町□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 19日昼前■森町□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前■八雲町熊石□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報19日夕方にかけて警戒■上ノ国町□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報19日夕方にかけて警戒■厚沢部町□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前■乙部町□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mm□洪水警報【発表】19日夕方にかけて警戒■奥尻町□大雨警報・土砂災害・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 19日昼前□洪水警報19日夕方にかけて警戒■せたな町□洪水警報19日夕方にかけて警戒