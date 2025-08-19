露出衣装でなくても大歓声！クォン・ウンビ、見事な歌唱とパフォーマンスで台北ファンを魅了

“びしょ濡れフェスの女神”と呼ばれる歌手クォン・ウンビが、台北を歓声で包み込んだ。

【写真】クォン・ウンビ、“露出過度”なステージ

クォン・ウンビは8月17日、台北ドームで開催された「Fubon Guardians High School」コンサートのステージに立ち、現地ファンと交流した。

この日の公演でクォン・ウンビは、真っ白なクロップドトップスの上にユニフォームを羽織ったカジュアルなスタイリングで登場。「こんにちは、クォン・ウンビです」と現地の言葉で挨拶し、爆発的な反応を引き出した。

彼女はソロデビュー曲『Door』でオープニングを飾ると、『Beautiful Night』『Hello Stranger』を次々と披露し、自然に大合唱を誘導する熟練のステージマナーで会場の雰囲気を熱気に包んだ。

（写真提供＝Woollimエンターテインメント）台北のステージに立ったクォン・ウンビ

さらに、7月に“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB SEOUL 2025」で歓声を浴びたビヨンセの『Crazy In Love』のカバーステージや、2023年に時間差でヒットを成し遂げた『Underwater』まで披露。彼女の代名詞ともいえる魅惑的で致命的なパフォーマンスで、見る者を圧倒した。

（写真提供＝Woollimエンターテインメント）

なお、クォン・ウンビは8月23日と24日の両日、ソウル延世大学大講堂で単独コンサート「THE RED」の華やかな幕を開ける。その後、9月20日には台北のLegacy MAXでも「THE RED」公演を開催し、現地ファンと再び会う予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。