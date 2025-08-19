ÅìËÌ¡Á¶å½£¤Ë¤«¤±µ¤²¹¾å¾º¡¦¸·¤·¤¤½ë¤µÂ³¤¯ ¡Ö¤ª¿å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡× ºë¶Ì¡¦·§Ã«»Ô¤ä¹ÃÉÜ»Ô¤Ê¤É38¡îÍ½ÁÛ¡¡Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¤ò
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬38¡î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö·§Ã«±ØÁ°¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤²¹¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¤âÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇ¹âµ¤²¹¤Ïºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤äÁ°¶¶»Ô¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤Ç38¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ç37¡î¤ÈÂÎ²¹Ä¶¤¨¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
90Âå½÷À
¡Ö¤ª¿å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
70ÂåÃËÀ
¡Ö¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡×
¤¤ç¤¦¤ÏÁ´¹ñ24¤ÎÅÔÉÜ¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¾ÝÄ£¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£