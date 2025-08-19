20歳代が求める性能は静粛性よりも環境性能

2024年にミシュランが行った消費者調査（対象6054人）によると、タイヤに求める性能として『環境へ配慮された製品であること』という項目が、20〜29歳では静粛性を抑え、またウエットグリップに迫る割合で、重視される項目として挙がっている。

【画像】様々なシチュエーションでテスト！ミシュラン・プライマシー5 全42枚

これをもって、タイヤにもサスティナビリティが重視される時代が到来したと結論付けるのはいささか乱暴だが、調査結果を見る限り、60歳代ではごく少数派であった同項目が50歳代、40歳代、30歳代と、調査対象が若くなるにつれ占める割合が多くなっているという意識の変化は興味深い。



ミシュランのプレミアムコンフォートタイヤ、『プライマシー5』をテスト。 平井大介

現段階では環境を謳っても販売面での効果は多くないと言えそうだが、ミシュランでは『持続可能なモビリティの実現』を理念に掲げ、環境に関わる性能の優先順位を上げる取り組みをしている。

そんな背景の中、ミシュランのプレミアムコンフォートタイヤである『プライマシー・シリーズ』がモデルチェンジし、新たに『プライマシー5』、『eプライマシー』として登場した。

また、今回のモデルチェンジを機に『プライマシーSUV＋』はプライマシー5に統合されることとなった。理由は、性能的にプライマシー5でSUVの求める性能を満たせるからだ。そしてユーザーに向けて、迷わずに選んでもらうことも理由のひとつとなっている。

プライマシー5の特徴は？

プライマシー5の特徴は、ウエット性能のさらなる向上、性能の持続性、それにサスティナブル性能が挙げられる。

ウエット性能では、タイヤラベリングの最高グレードである『a』を取得。また、摩耗時の溝面積がプライマシー4＋に比べ約10％拡大し、摩耗時のウエット性能強化が図られている。耐摩耗性も従来比30％向上し、摩耗下のウエットブレーキング性能も2.4％向上。さらに転がり抵抗が7％向上し、ラベリング『AA』取得サイズも拡大している。



トレッドデザインは、ショルダー部縦溝幅を拡大し排水性を向上。 平井大介

トレッドデザインは従来同様、縦溝主体のリブデザインだが、ショルダー部縦溝幅を拡大し排水性を向上。ショルダーブロックは、太い横溝と細い横溝を組み合わせてブロックのエッジ数を増加させることで、静粛性を犠牲にせず排水性やエッジ押下を高めている。この溝面積は新品時、摩耗時ともプライマシー4＋と比べ10％増加している。

さらにトレッドデザインでは、『サイレントリブ・ジェン3』を採用。3本のリブ（縦のブロック列）に施された横溝の角度を最適化することで、振動の要因のひとつであるブロックの振動を抑制するとともに耐摩耗性も高めている。

コンパウンドは、『ファンクショナルエラストマー3.0』と呼ばれる新合成ゴムを配合。これによってウエットグリップの向上と転がり抵抗の低減、耐摩耗性を高めている。

グリップ感がクリアに手元へ伝わってくる

そんなプライマシー5に試乗した。

第一印象は、とてもクリアな応答のタイヤだと感じた。微細なステアリング操作に対してもレスポンスがよく、かつ正確に応答があり遅れや鈍さがない。先代プライマシー4＋も操縦性と静粛性のバランスが良いタイヤだったが、プライマシー5はさらにグリップ感がクリアに手元へ伝わってくる。



ウエット路面はメルセデス・ベンツGLA、高速周回路は日産セレナで試乗。 平井大介

高速周回路は日産セレナで試乗。ここでは60km/h程度のスラロームと80〜100km/hの速度域でのレーンチェンジを試した。あくまでもコンフォート系タイヤの範疇でだが、適度な剛性を持たせ、全体的にタイヤが引き締まった味付けになっている。重心の高さからくるタイヤの変形感やヨレも感じられなかった。

また、全体に音圧が少なく、高周波系のノイズがよく抑えられ、静かと感じられるノイズレベルだった。

ウエット性能も優秀だ。メルセデス・ベンツGLAで試乗したところ、ウエットハンドリングでは単純にグリップ性能の高さを強く感じた。微細なステアリングの切り始めから手応えが明瞭で、グリップの様子がはっきりと伝わってくる。ドライ路面で走っているのと同じ感覚で走れてしまうのに感心した。

圧巻のウエットブレーキ

圧巻はフォルクスワーゲン・ゴルフ（第8世代）で試乗したウエットブレーキ。80km/hからのウエット制動を、新品と残溝2mmで比較することができた。

車両に取り付けられた計測器のデータ（参考値）では、新品の制動距離はおよそ27〜28m。ブレーキをかけた瞬間からガシッと路面をとらえているグリップ感がある。



新品と残溝2mmの比較試乗に用意された、2台のフォルクスワーゲン・ゴルフ。

平井大介

驚いたのは、残溝2mmまで削った疑似磨耗タイヤ。制動距離は31〜32mにとどまった。ブレーキを強く踏んだ瞬間からクルマ1台分ハイドロプレーニングで水に乗った感覚があるのだが、タイヤが路面にコンタクトしてからは、感覚的には新品タイヤと変わらない安定したグリップ感で強くブレーキがかかるのだ。

過去の記憶に照らすと、摩耗タイヤの制動距離はもっと伸びる傾向にあるが、プライマシー5は、摩耗時の排水性能10％アップがそのままウエット摩耗制動に効果を発揮しているということなのだろう。もちろん現実的にはテストタイヤのようにきれいに摩耗しないが、目安として摩耗時の性能の高さはわかる。

ミシュラン・プライマシー5はプレミアムコンフォートタイヤにカテゴライズされるが、コンパクトカーからミニバン、ライトSUVまで広い守備範囲を持つ。スッキリした上質な乗り心地と素直な操縦性があり、安心できるウエット性能を備えた、全方位型のタイヤに仕上がっているように思えた。