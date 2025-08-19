【卓球】女子シングルスは日本6選手全員が1回戦突破 伊藤美誠は一度もリード許さず〈ヨーロッパスマッシュ〉
◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14-24日、スウェーデン・マルメ)
卓球女子シングルスは日本選手6人全員が1回戦突破しました。
卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。
早田ひな選手（世界ランク13位）が韓国のキム・ナヨン選手（同28位）にストレート勝利。次戦は韓国のシン・ユビン選手（同17位）とぶつかります。
伊藤美誠選手（同8位）はチェコのマテロバー選手（同106位）相手に一度もリードを許さずストレート勝利しました。次戦はスウェーデンのベリストレム選手（同60位）と戦います。
すでに、張本美和選手（同6位）がルーマニアのサマラ選手（同33位）に1ゲーム奪われますが3-1で勝利。大藤沙月選手（同9位）、橋本帆乃香選手（同11位）、長粼美柚選手（同15位）はいずれも3-0のストレート勝ちで2回戦進出を決めています。
日本選手6人が2回戦に駒を進めました。
▽女子シングルス1回戦
◆早田ひな3ー0キム・ナヨン
11-6/15-13/11-6
◆伊藤美誠3-0マテロバー
11-3/11-8/11-1
◆橋本帆乃香 3-0 ペソツカ
11-8/11-4/11-7
◆大藤沙月 3-0 ベリアンド
11-4/11-4/11-6
◆長粼美柚 3-0 バーサン
11-6/11-4/11-6
11-5/11-9/8-11/11-8