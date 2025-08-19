◇卓球 ヨーロッパスマッシュ(14-24日、スウェーデン・マルメ)

卓球女子シングルスは日本選手6人全員が1回戦突破しました。

卓球国際大会・WTTシリーズの最上位グレードで、年に最大4度開催される「グランドスマッシュ」に位置づけられる本大会。

早田ひな選手（世界ランク13位）が韓国のキム・ナヨン選手（同28位）にストレート勝利。次戦は韓国のシン・ユビン選手（同17位）とぶつかります。

伊藤美誠選手（同8位）はチェコのマテロバー選手（同106位）相手に一度もリードを許さずストレート勝利しました。次戦はスウェーデンのベリストレム選手（同60位）と戦います。

すでに、張本美和選手（同6位）がルーマニアのサマラ選手（同33位）に1ゲーム奪われますが3-1で勝利。大藤沙月選手（同9位）、橋本帆乃香選手（同11位）、長粼美柚選手（同15位）はいずれも3-0のストレート勝ちで2回戦進出を決めています。

日本選手6人が2回戦に駒を進めました。

▽女子シングルス1回戦

◆早田ひな3ー0キム・ナヨン

11-6/15-13/11-6

◆伊藤美誠3-0マテロバー

11-3/11-8/11-1

◆橋本帆乃香 3-0 ペソツカ

11-8/11-4/11-7

◆大藤沙月 3-0 ベリアンド

11-4/11-4/11-6

◆長粼美柚 3-0 バーサン

11-6/11-4/11-6

◆張本美和 3-1 サマラ11-5/11-9/8-11/11-8