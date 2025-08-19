1.完全週休2日制とは？

完全週休2日制とは、毎週必ず2日の休みがある制度です。土日や祝日が休みになるか、2日連続かは企業ごとの判断によります。

完全週休2日制には、以下のように、曜日が固定されている場合や、週休2日に加えて祝日も休みの場合などが挙げられます。

また、シフト制を採用している事業所では、週や月ごとに休みの曜日が異なるケースもあります。ただし、完全週休2日制では、休日が連続していなくても週に2日は必ず休めます。

2.週休2日制との違い

完全週休2日制が必ず週に2日休みがあるのに対し、週休2日制は1ヶ月に1回以上、週2日の休みがある制度です。完全週休2日制と同様に、休日の曜日や、連続して取得できるか、祝日を含むかなどは企業ごとに異なります。

週休2日制には、以下のような例が挙げられます。

週休2日制は義務化されている？

上記のとおり週休2日制の場合、週に1日しか休みがないこともあります。労働基準法35条では、「少なくとも週に1回の休日を与えること」と定められており、週に2日休みを設ける義務はありません。

ただし、同法32条で労働時間は1日8時間、週40時間以内と定められています。週休1日で毎日8時間働くと、総労働時間が48時間となりこの規定に違反します。そのため、週休1日の場合は、1日の労働時間を短くするなどの調整が必要です。

週休3日制や4週8休との違い

週休3日制は、週に3日の休日を設ける制度です。主に、以下の3タイプがあります。

・労働時間・給与を維持……休日が増える分、出勤日の労働時間を増やし、給与は変わらない ・労働時間・給与を削減……休日を増やし、週の総労働時間を減らす方法。労働時間の減少に伴い給与は削減 ・労働時間は削減・給与は維持……労働時間は削減するが給与は変わらない

4週8休はシフト制などの変形労働時間制で用いられることが多く、4週間（28日）で8日の休みを設ける制度です。医療・福祉の仕事では曜日や時間帯にかかわらず患者や利用者の対応が必要なことも多いため、シフト制で4週8休を取り入れている職場もあります。

3.完全週休2日制の年間休日数

年間休日とは、会社や事業所が定める1年間の休日数の合計です。土日休みの場合と、土日・祝日休みの場合に分けて、それぞれの年間休日数の目安を紹介します。

土日のみ休みの場合は105日程度

土日など週に必ず2日休みがある場合の年間休日数は、およそ105日になります。これは、労働基準法で定められた「週40時間以内・1日8時間以内」の条件を満たす場合の最低ラインにあたります。

土日・祝日休みの場合は120日程度

105日（土日休みの場合の年間休日数）に加え、16日（2025年の場合）の祝日や5日分の夏季休暇や年末年始休暇を加えた場合の年間休日数は120日程度になります。

4.完全週休2日制の導入状況

厚生労働省｜令和6年就労条件総合調査結果の概況より作成



2024年に厚生労働省がおこなった調査によると、「完全週休2日制」を採用している企業の割合は56.7%で最多です。とくに、従業員1,000人以上の企業が72.3%と、規模が大きいほど完全週休2日制を採用していることがわかります。

医療・福祉業界の導入状況

厚生労働省｜令和6年就労条件総合調査結果の概況より作成

医療・福祉業界に絞って見てみると、全産業よりも多い63.1%の事業所が完全週休2日制を採用しています。また、週休3日制を取っている割合も全産業よりわずかに多いという結果です。





5.求人票で完全週休2日制か確認する方法と注意点

求人票での確認方法

職業安定法では、求人票に休日の記載を義務付けています。まずは、気になる企業の求人にある「休日」欄をチェックしましょう。

求人の記載例：完全週休2日制で曜日固定の場合 完全週休2日（土日・祝）

年間休日数130日

求人の記載例：完全週休2日制でシフト制の場合 完全週休2日（シフトによって決定）

年間休日数120日

週休制に関する注意点

週休2日制とだけ記載のある場合、週2日休めるのは月に1回だけの可能性もあります。

休日の曜日

土日休みとは限らないため、休日の曜日が固定かシフト制かを確認しましょう。

年間休日数

完全週休2日制の場合、年間休日は105日程度です。同程度であれば、祝日や年末年始、夏季休暇などは含まれない可能性があります。

6.希望条件に合う週休制選びを

完全週休2日制は、必ず週に2回休めるため、ワークライフバランスが比較的取りやすい週休制度です。半数以上の企業が採用しているため、一般的な週休制度ですが、休める曜日や年間休日数は企業ごとに大きく異なる可能性もあります。

ジョブメドレーでは、希望の休日数などの希望条件を絞って求人を探せます。曜日について記載がない場合も、事業所に直接確認することができますので、自分に合う職場を見つけてみてください。

ジョブメドレーでの求人を見る

//



