ガンプラ「PG UNLEASHED νガンダム & LEDユニットセット」3月分の抽選イエローサブマリンにて実施中！対象店舗に掲示のポスターより申込
【イエローサブマリン：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム & LEDユニットセット」2月入荷分抽選販売】 申込期間：8月15日12時～8月24日20時 結果発表：8月28日 予約受付期間：8月29日～9月7日閉店時
イエローサブマリンは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム & LEDユニットセット」の抽選販売を実施している。抽選期間は8月24日20時まで。
今回はパスマーケットを利用した「予約権」抽選で実施しており、イエローサブマリンホビー取扱店にて掲示しているポスターより申込可能。当選発表は8月28日に行なわれる。
なお、当選者の予約受付期間は8月29日より9月7日閉店時までとなっている。
【3月入荷分】PGU νガンダム＆LEDユニットセットのイエローサブマリン（ホビー取扱店）の予約受付はパスマーケットを利用した予約権抽選を実施、当選者が予約する事ができます。詳しくは店舗掲示のポスターよりお申込みページへ #イエサブ #PGU pic.twitter.com/AdFEPqCose- イエローサブマリン宣伝 (@YS_INFO) August 15, 2025
(C)創通・サンライズ