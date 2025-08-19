【イエローサブマリン：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム & LEDユニットセット」2月入荷分抽選販売】 申込期間：8月15日12時～8月24日20時 結果発表：8月28日 予約受付期間：8月29日～9月7日閉店時

イエローサブマリンは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム & LEDユニットセット」の抽選販売を実施している。抽選期間は8月24日20時まで。

今回はパスマーケットを利用した「予約権」抽選で実施しており、イエローサブマリンホビー取扱店にて掲示しているポスターより申込可能。当選発表は8月28日に行なわれる。

なお、当選者の予約受付期間は8月29日より9月7日閉店時までとなっている。

(C)創通・サンライズ