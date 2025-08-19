水谷隼、株で爆益！ケタ違いの含み益に歓喜「日経平均最高値の恩恵受けれました」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が18日、自身のXを更新。株取引の画像を投稿し、大きな含み益を得ていることを報告した。
【画像】利益すげぇ！プラス1000万円 気になる水谷隼が買った株
水谷は先日、米ドル円取引で「ロングの人ごめんなさい」と取引画像を投稿。マイナス157万円の含み損を抱えていたが、その後、「損切りして円買った…どうなるか」「反転してるし…」と報告。
数時間おいて再び「ドル買っていい？」とし「損切り。今日だけで8桁以上負けた。これで円高に切り替わったらお祓いいく」とFX取引の不調を嘆いていた。
そんな中で今回は株取引の画像を投稿し「日経平均最高値の恩恵受けれました」と画像を投稿。複数の銘柄を仕込んでおり、前日比で1030万6200円の含み益となっている。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
