【MLB】ドジャース5−4パドレス（8月17日・日本時間8月18日）

【映像】“魔球”が手元で大きく変化する瞬間

8月17日（日本時間8月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、パドレスのダルビッシュ有が高速シンカーで三振を奪った場面が話題となっている。

4回裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った6番のアンディ・パヘスに対してダルビッシュは、真ん中から外にかけての高低を上手く使う配球でフルカウントとすると、勝負の7球目は、内角近いところ、ボール気味に突く151km/hの高速シンカー。サイド気味の腕の角度からダルビッシュが投じたこの1球、パヘスの目線ではインコースのゾーン内に入る絶好球に見えたのか、豪快なフルスイングで打ちに行くも、手元で大きく内角へと横滑りするように変化したことから、パヘスはその軌道についていけずに空振り。ダルビッシュは、初回の第1打席でカウント0-2と追い込みながら痛打されたパヘスを、この打席では見事な空振り三振に切ってとることとなった。ダルビッシュがあえてサイドスロー気味の腕の位置から投じたことで、パヘスにとってはより厄介なボールとなったであろうこの1球に、ファンからは「すげえなｗ「軌道ヤバい」「軌道わからんw」「さすが魔球王」「魔球にすべてを捧げる男」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに、3回のマウンドでは、初回にまさかの先制3ランを浴びた4番のフレディ・フリーマンからも外角低めいっぱいに決まる151km/h速球で見事な空振り三振を奪ったダルビッシュ。パヘスにしろ、フリーマンにしろ、“打たれっぱなし”の状態で終えないという、ダルビッシュのベテランらしい意識が感じられる場面となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）