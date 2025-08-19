まるで“おにぎり”のような形に変身した犬の姿が、ネット上で注目を集めている。

【映像】“おにぎり”の形をしたペキニーズのこまちよちゃん（別カット）

「本日のおにぎり」というコメントとともにペキニーズのこまちよちゃんの飼い主（@notneko_chiyo）が投稿した画像には、手足も耳も毛に隠れているこまちよちゃんが写っている。全身が真っ白でふわふわとした毛に覆われ、手足が完全に隠れているため、まるで大きな三角形のおにぎりのようにも見える。こまちよちゃんは、おむすび型や丸っぽくなることがたびたびあるそうで、変幻自在なのだとか。

飼い主は「座り方や角度で自然とこうなっているのかな？と思います」と話している。ただ、こうした姿を撮れるチャンスは限られているとのこと。カメラを向けると近寄ってくるというこまちよちゃんは、このときも音に気付いて駆け寄ってきたという。

“おにぎり”のようなペキニーズのこまちよちゃん

最近は暑いので部屋の中で冷たい場所を探し、そこで寝ているというこまちよちゃん。アルミ板やスチール製の家具の脚がお気に入りとのこと。

画像を見た人からは「かわいい」「なんだこのふわふわのかたまりは」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）