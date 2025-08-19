「彼は私のために合意したいのだと思う」トランプ大統領“ささやき”音声が漏れる　ロシアとウクライナ和平協議のための首脳会談で

ロシアとウクライナの和平を協議するために開かれたヨーロッパ各国との首脳会談で、アメリカのトランプ大統領が他国の首脳にささやく音声がとらえられていました。

トランプ大統領の声：

彼は3者会談を設定した。彼は私のために合意をしたいのだと思う。わかるかい？クレイジーに聞こえるけれど。

この音声は18日、ホワイトハウスで開かれた会談の場で、トランプ氏がフランスのマクロン大統領にささやいた言葉をカメラマイクが拾ったものです。

トランプ氏が言う「彼」は、内容からロシアのプーチン大統領を指すとみられ、トランプ氏自身も進展に手応えを感じている様子がうかがえます。

また、会談の一部が報道陣に公開されたあと、記者らが退出する際に質問を投げかけ続ける状況に、フィンランドのストゥブ大統領が「これを毎日やるのですか？」と尋ねると、トランプ氏は「いつもだよ」と応じました。

さらに、トランプ氏の隣に座っていたイタリアのメローニ首相が、「彼（トランプ氏）はこれが大好きよ。いつもやっているわ。私は自分の国のメディアとは話したくないわ！」と率直な本音を漏らす場面もありました。