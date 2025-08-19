¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¤Îº£¸å¡¡ÏÂÊ¿¼Â¸½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤â¡Úµ¼Ô²òÀâ¡Û
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ÎÆ»¶Ú¤Ï¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤ÎÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢ÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÏÂÊ¿¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ï¾Íè¤Î¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤ÈÎà»÷¤¹¤ë½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÍÆÇ§¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¸ò´¹¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÍ×µá¤ò¤Î¤à¤è¤¦Ç÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÀêÎÎ¤¹¤ëÎÎÅÚ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö3¼Ô²ñÃÌ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ÏÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Î³ä¾ù¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ºÇ¤â¹Â¤¬Âç¤¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤ÀÆ»¶Ú¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
