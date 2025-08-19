漫才師のザ・ぼんちが１９日、大阪市内で「ザ・ぼんち芸道５５周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」ツアー開催を発表した。すでに発表している１０月２６日のなんばグランド花月公演を皮切りに、１２月１４日に東京・ルミネｔｈｅよしもと、来年１月末から２月上旬頃には台湾公演を行う。

大阪公演ではメッセンジャー黒田に加え、モンスターエンジン、金属バット、吉田たちといった、５月の「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」グランプリファイナルでしのぎを削ったコンビがゲスト出演。東京公演も笑福亭鶴瓶、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥら豪華な面々がそろった。

台湾公演は里見まさとの「とことん、いくところまでいこう」という発案で決定。「全部は無理でも、ちょっとは言葉は頑張ってね」と、現地の言語でネタ披露にも意欲を見せた。ぼんちおさむも「台湾の先もあるかもわからんで。燃料切れたら燃料を入れてね、また行ったらええねん」と、世界進出に意欲を見せた。

大ベテランながら中堅芸人とともに賞レースに挑み、「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」でも大きなインパクトを残した２人。来年の再挑戦も視野に入れる一方で、まさとは「数年前から覚悟だけはしております。舞台に出て、『これはきついな、おじいちゃん２人で』という絵面になったり、笑いが取れなかったり。その前にどこかで線を引こうかと、いつも思ってます」と、覚悟を語る。

横でうなづいていたおさむも「笑いたくて来ている人、悩んでいる人、気持ちが沈んでいる人も、笑って一瞬でも嫌なこと忘れてくれたら、それだけで僕は幸せですから。そういう漫才を続けていけたら」と、今後の目標を語る。

会見終了後には、まさとが「言うときます。ザ・ぼんち、漫才大賞取ります！」と、高らかに宣言。衰えぬ笑いへの情熱を見せていた。