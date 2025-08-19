Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢³ô¤Ç¾×·â¤Î¡Ö¡Ü10,306,200±ß¡×¡ÄÆü·ÐÊ¿¶ÑºÇ¹âÃÍ¤ÇàÇú±×á¡Ö»ñ¶âÎÏ¤¹¤´¤¤¡×
Åìµþ¸ÞÎØ¡¦Âîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸µ¥×¥íÂîµåÁª¼ê¤Î¿åÃ«È»¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¡¢X¾å¤Ç³ô¤Ç¤Î¡ÈÇú±×¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Á°ÆüÈæ¤Ç¡Ö¡Ü10,306,200±ß¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¡Ö»ñ¶âÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤¿¤À¤Î³ô·Ý¿Í¤¸¤ã¤ów¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤ÎÍø±×¡Ä¿åÃ«¤µ¤ó¤Î³ôàÇú±×á
Àè½µ¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤Î¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡£18Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤âÀÑ¶ËÅª¤ÊÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê¡¢°ì»þ¡¢400±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ4Ëü3800±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£½ªÃÍ¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¼«¿È¤Î³ô¤äFX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤µ¤ó¡£18Æü¤Ï¡ÖÆü·ÐÊ¿¶ÑºÇ¹âÃÍ¤Î²¸·Ã¼õ¤±¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ë³ô¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê¾å¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¸ÄÊÌ¤Î¹àÌÜ¤â¸«¤»¡¢Á°ÆüÈæ¤Ç¡Ö¡Ü6,375,000±ß¡Ê¡Ü5.51¡ó¡Ë¡×¡Ö¡Ü615,000±ß¡Ê¡Ü2.10¡ó¡Ë¡×¡Ö¡Ü470,000±ß¡Ê¡Ü1.21¡ó¡Ë¡×¡Ö¡Ü420,000±ß¡Ê¡Ü1.49¡ó¡Ë¡×¤ÈÇüÂç¤ÊÍø±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾å¾º¤Ç6000000¤Î¾å¤²¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤¯¤é¼è¤ê°ú¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÇú±×¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ä»þ¤âÉé¤±¤ë»þ¤â¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌÃÊÁÌ¾ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£