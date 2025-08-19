「ホント愛されてるね」あびる優、39歳バースデーショットを解禁！ 「1ヶ月もお祝いが続くなんて」
タレントのあびる優さんは8月18日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝われる様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】あびる優の39歳バースデーショット
「ありがとう大好きな人達、、 めいっぱいお返しするんだー」ともつづっており、周囲から愛されるあびるさんの人柄の良さが伝わってきます。
ファンからは「おめでとうございます」「見ていてこっちまで幸せになります」「1ヶ月もお祝いが続くなんて最高ですね」「ホント周りの皆に愛されてるね」や「いつも可愛い」「いくつになっても魅力的」「笑顔が素敵」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ありがとうの日々が続いてる」7月4日に39歳の誕生日を迎えたあびるさん。それから1カ月以上が経過しましたが、今回は「ありがとうの日々が続いてる」とつづり、4枚の写真と2本の動画を公開しました。ケーキやプレートで祝福を受ける様子を見ることができます。満面の笑みを浮かべており、とても幸せそうです。
「現場で皆にお祝いして頂きました」あびるさんは7月10日、「現場で皆にお祝いして頂きました」と報告し、1本の動画を公開。仕事場で多くの人に祝われ、あびるさんの人望の厚さを感じます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
