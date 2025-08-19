今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第21週「手のひらを太陽に」の第102回が8月19日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】のぶは、蘭子が八木に恋をしているのではないかと話すが…

＊以下8月19日放送回のネタバレを含みます。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＜あらすじ＞

仕事をクビになったのぶ（今田美桜さん）は、登美子（松嶋菜々子さん）からそんなにしょげなくていいと励まされる。

のぶは嵩に登美子の様子を報告し、嵩も登美子に会いに行くよう勧める。

だが、嵩は気が進まない。

そんな嵩に、自分は嵩が好きな漫画をかいてくれることが一番うれしいことだと話すのぶ。

その言葉が、今の嵩には一番胸に刺さるのだった。

同じころ、八木（妻夫木聡さん）から映画評について鋭い指摘をされた蘭子（河合優実さん）は、「誰にも心を開かない。家族を持たない。そんな方に愛とか言われたくありません」と反論する。

帰宅後、のぶと嵩から、八木に過去に家族がいたことを聞いた蘭子。後日、蘭子が八木に謝罪すると、八木は出征中に福岡の空襲で妻子を亡くしたことを打ち明ける。

それを聞いた蘭子は「私にも、絶対に生きて帰ると言ってくれた人が、いました」と語り出し…。

＜視聴者の声＞

視聴者が注目したのは、蘭子が東京で暮らす部屋に飾られていた印半纏です。

朝田石材店の職人の豪は、蘭子と結婚の約束をして出征しました。しかし、豪が帰る日を待ち望んでいた蘭子に届いたのは豪の戦死の知らせでした。それ以来、蘭子は独身を貫いてきました。

SNSでは、「原稿と向き合う蘭子の部屋の片隅にあった豪ちゃんの印半纏。蘭子がどれだけこの半纏を見つめて過ごして来たのだろうと思うと胸がギュッとなる」「蘭子の部屋には 御免与町から 東京まで持ってきた 豪ちゃんの印半纏が 今も 吊るされているのね」と蘭子の思いに心を揺さぶられた人が目立ちました。

一方で、劇中ではのぶは、蘭子が八木に恋をしているのではないかと嵩に話します。偶然それを聞いてしまった蘭子は「一生恋愛はしない」と否定する展開が描かれました。

「蘭子ちゃんと八 木さん気が合いそう」「蘭子ちゃんと八木さんは、 きっとそのうち支え合う仲になると思うけどなぁ」「蘭子と八木さんなら過去も大切にしながら一緒に生きていける」と２人の関係が進展することを期待する声もある一方で、「蘭子と八木さんは別に恋愛関係にならなくていい。ビジネスパートナーとしていい関係築けばいいのに」「豪ちゃん一筋な蘭子のキャラを崩してほしくない」などあくまで良き理解者でいいとする声も目立ちました。