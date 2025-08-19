「りぼん」×「3COINS」コラボ、9．6発売！ 『ご近所』『ママレ』『姫ちゃん』などのアイテム登場
創刊70周年を迎えた少女まんが雑誌「りぼん」（集英社）と「3COINS」がコラボレーションしたアイテムが、9月6日（土）から、全国の「3COINS」店舗ならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」で販売される。
【写真】『ご近所』『ママレ』『姫ちゃん』の6作品がコラボ！ 「りぼん」×「3COINS」アイテム一覧
■発売日は抽選による入場規制を実施
今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される「りぼん」の人気まんが6作品がデザインされたグッズが登場。
『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』のグッズが展開され、あの日、あの時のときめきがよみがえる全92アイテムが用意される。
「りぼん」の表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、胸が高鳴ること間違いなしなグッズをラインナップ。
発売日の9月6日（土）は、本コラボレーションのアイテムの売り場の入場規制を実施。入場のための抽選が行われ、8月19日（火）〜8月26日（火）まで、店頭の告知ポスター掲載のQRコードか特設サイトから応募できる。抽選結果発表は8月29日（金）頃を予定。加えて購入個数制限も設定される。特設サイトでは「転売目的でのご購入はご遠慮ください」とも呼びかけている。
