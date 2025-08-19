「井村屋の肉まん技術」を投入した具材たっぷり冷凍ピザ「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」は一体どんな味なのか実際に食べて確かめてみた

「井村屋の肉まん技術」を投入した具材たっぷり冷凍ピザ「mini PIZZA ベーコン＆チーズ」は一体どんな味なのか実際に食べて確かめてみた