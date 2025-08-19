【大阪・道頓堀ビル火災】消防隊員2人殉職の現場ビル　過去に6項目の法令違反指摘　事故調査委員会設置へ　現場では同業者らが手を合わせる

消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災で、当該ビルは消防からおととしの時点で火災報知機の設置状況など６項目の法令違反を指摘されていたことが分かりました。



大阪市消防局は、事故調査委員会を設置して原因究明を進める方針です。



１８日午前、大阪市中央区にある５階建てと７階建てのビル２棟で起きた火災では、２０代の女性１人と消防隊員６人が病院に搬送されました。



このうち、浪速消防署に所属する消防司令の森貴志さん（５５）と消防士の長友光成さん（２２）の２人が死亡しました。





■１９日朝から現場検証手を合わせに訪れる同業者の姿も火災現場となったビルでは、１９日朝から現場検証が行われています。ビルの前には、亡くなった２人の隊員に花を手向ける人や手を合わせに訪れた同業者の姿もありました。（和歌山県内の消防職員の男性）「すぐに手を合わせてご冥福をお祈りするということで来させてもらいました。大阪特有の建物の建て方をされている所があるので、大変な現場だったのかなと思います。同じ仕事をする中で、こういった凄惨な事故が起きたということで、自分もどうなるかわからないので気持ちを引き締めていかなければならないと思いました。我々は責任がある仕事をしているので、どこかでは覚悟をしている部分がありますが、心が苦しい部分があります」（息子が消防隊員の男性）「息子も同じ仕事をやっていて…可哀想としか言いようがない」■火災現場のビルでは過去に法令違反の指摘消防によりますと、現場のビル２棟はおととし６月の立ち入り検査で、年２回の避難訓練や火災報知機の設置状況など６項目について消防法令違反があり、是正を求める指導を行ったということです。亡くなった２人の隊員は、ビルの内部が一部崩落したことで逃げ場を失ったと見られていて、大阪市消防局は今後、事故調査委員会を設置して原因究明を進める方針です。