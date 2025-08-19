柴咲コウ、美脚まぶしいミニスカルックでイタリア旅行を満喫 水着姿でプールも「コウさん美しい」「スタイル良すぎ」「絶景と美味しい料理で満たされますね」
俳優・歌手の柴咲コウが16日、自身のインスタグラムを更新。夏のイタリア旅行を満喫する様子をまとめたVlog（ビデオログ）を公開した。
【動画】「スタイル良すぎ」「プール気持ちよさそう」イタリア旅行を満喫する柴咲コウ
タグ付けされていた行き先は、海沿いの街・アマルフィ。動画には美脚をのぞかせたミニスカワンピやブラトップ×ミニスカートの“肌見せルック”といった、開放的な私服姿で観光を楽しむ様子、水着姿で泳ぐプールタイムなど、バカンスを満喫する様子が映し出されている。
投稿では「Best pasta and ravioli ever（最高のパスタとラビオリ）」とコメントし、現地の食事も堪能したことを伝えた。
コメント欄には「うわぁ〜最高ですね」「絶景と美味しい料理で満たされますね」「プール気持ちよさそう」「スタイル良すぎ」「コウさん美しい」「服がかわいい」「どれも凄くお似合いで素敵」「素敵な旅行みせてくれてありがとう」など、さまざまな声が寄せられている。
