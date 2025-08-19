お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が18日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。ネタ番組の減少について私見を述べた。

この日のテーマは「お笑い界の改革案」。お笑いコンビ「バッテリィズ」のエースは、劇場にいる面白いお笑い芸人を知ってほしいという思いから「ネタ番組を増やしてほしい」と語った。

この意見に対し、西野は「“こういうのがうまくいかない、こういうのがあったらいいでしょ”って言うんだったら、僕だったら自分で創るかな。劇場から」とコメント。「誰かやってくれるのを待つんじゃなくて、企画を持ち込むとか」とエースにアドバイスした。

すると、MCのお笑いコンビ「千鳥」大悟から「普通に聞きたいんやけど、今ネタ番組が減ってる理由はなんでやと思う？」と質問が。西野は「シンプルに、テレビの視聴者の年齢層が上がってる。20〜30代の面白さと、60〜70代の面白さはやっぱり違うから」と推察した。

また「年に1回のM-1とかならみんな見るけども、毎週ってなると…」という大悟の言葉にも、「っていうのはある」とうなずき、共演者陣を納得させていた。