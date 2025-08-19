朝ドラ『ばけばけ』主題歌が決定 ハンバート ハンバート「セツになったつもりで一気に作りました」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の主題歌が、ハンバート ハンバートの「笑ったり転んだり」に決定した。
【写真あり】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
同楽曲は、26日放送のNHK総合『うたコン』で初披露される。番組にはトキ役の高石あかりとヘブン役のトミー・バストウもゲスト出演し、『ばけばけ』の見どころを語る。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■コメント
＜佐野遊穂＞
朝ドラ主題歌?!と聞いた時は驚きましたが、その舞台が松江と聞いて、またびっくり。昔から何度もライブに訪れて、たくさん思い出のある場所です。そして、物語にぴったりのとても良い曲ができたと思っています。たくさんの人に聞いてもらえたらうれしいです。
＜佐藤良成＞
はじめはどんな曲を作ったらいいものか悩みましたが、曲作りは考えすぎるとかえってよくないので、モデルとなった小泉セツさんの「思い出の記」をただただ繰り返し読み、自分がセツになったつもりで一気に作りました。
