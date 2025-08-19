“キム兄”木村祐一＆西方凌、沖縄移住生活終了へ 家族会議の結果「一旦東京へ戻る事に決めました」
“キム兄”ことお笑い芸人・木村祐一（62）の妻で俳優の西方凌（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。沖縄移住から1年4ヶ月を経て、これまでの生活を振り返った。
【写真】沖縄を満喫する長女＆長男のカットを公開した西方凌
西方は「お試し移住」として沖縄へ渡り、日々感じる魅力について「子育てがしやすいということ」と強調。「『子は宝』という考え方が昔から根付いていて、子どもの存在が地域にとってかけがえのない価値を持つことを日々実感している」とつづった。真夏でも35度を超えにくい気候や自然の中で、子どもたちがのびのびと育つ環境にも感謝を述べた。
一方で「仕事の都合もあって思っていたより夫は沖縄に来られず、家族離れ離れ感が否めない」とも告白。子どもたちが父親と離れる際に心を乱すこともあり、「やはり家族一緒が第一だと再確認できた」と胸中を明かした。
家族会議の結果、残り1年沖縄を満喫した後、「一旦東京へ戻る事に決めました」と報告。「毎日遊び倒していたらあっという間にあと半年」としつつ、「行った場所やおすすめを記事に残していきたい」と今後の発信にも意欲を見せている。
木村と西方は2012年2月に結婚。2016年11月に第1子女児、2020年2月に第2子男児が誕生している。
