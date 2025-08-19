リーグ戦残り３５試合。



優勝に向けてＷＢＣ元日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんが注目しているのはプロ４年目・育成出身のこちらの投手でした。



ファイターズは現在首位ソフトバンクとゲーム差「３」の２位につけています。



打線につながりがでてきて得点を重ねる中、白井さんが懸念しているのは―



（白井一幸さん）「（ここ５試合は）打線がつながりがでてきて２９得点 大爆発はしたが、一方で好投手にあたったときにどのように攻略するかの課題が残る」





ソフトバンクのモイネロ投手や西武の今井投手など、球界を代表する投手を相手にする機会が今後も多くなると予想される中、作戦面含めて「チームとして」どう対応していくのかが重要だといいます（白井一幸さん）「好投手がたくさん出てきますので、どうやって攻略するかがカギとなる」そんな中、白井さんが注目しているのは―（白井一幸さん）「バッターでチームをけん引しているのはレイエス選手」レイエス選手の７月の打率は３割２分４厘できのう現在打点６９、ホームラン２３本はリーグトップの成績です。（白井一幸さん）「（レイエス選手は）勝負強いし、ポイントでホームランもでている。打点６９でリーグトップだが、１００打点に届くようになれば優勝が見えてくる」一方、投手陣は―（白井一幸さん）「中継ぎ陣に若干の不安があります。一方で、抑えの柳川投手は完璧な内容で抑えている」プロ４年目の柳川大晟投手は２０２１年育成ドラフト３位で入団し、今シーズンは３３試合に登板して防御率は０．８６。９つのセーブをあげ今シーズン急成長を見せています（白井一幸さん）「柳川投手のいいところはストレートが速く、（高身長なので）ボールに角度がある。角度のある速いストレートとフォークボール。球道の落差があり、スピードの変化が一番の特徴。コントロールも安定してきている、本人の中で自信が芽生えてきているのが一番。チームの信頼も厚い。絶対的な抑えがいるということで、先発投手陣もしっかり役割を果たすという意味で、先発陣がクオリティスタートに意識をもっていけるのではないか」きょうからは本拠地で６連戦が待っています。（白井一幸さん）「６連戦しっかり勝ち越す。２勝１敗⇒４勝２敗で乗り切れれば、終盤の優勝争いに期待がもてるのではないか」