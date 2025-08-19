【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１８日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領や欧州首脳らとホワイトハウスで会談し、ロシアのプーチン大統領とも電話会談を行った。

一連の会談を踏まえ、トランプ氏はウクライナ侵略の終結に向け、プーチン氏とゼレンスキー氏の直接会談の調整を開始したと自身のＳＮＳで明らかにした。

トランプ氏はＳＮＳで、露ウクライナの首脳会談の調整について「とても良い、初期のステップだ」と評価し、バンス米副大統領らが、双方と場所や日時を協議すると説明した。トランプ氏を交えた３者会談を開催する意向も示した。米国は、露ウクライナ会談を２週間以内に開催したい考え。約３年半停滞していた停戦と和平に向けた交渉は、トップ会談をきっかけに一気に動き出す可能性が出てきた。

トランプ氏はこの日、ゼレンスキー氏との２国間会談に臨み、その後に英仏独伊などの首脳ら７人を交えた会談を主催した。１５日の米露首脳会談でロシア側が侵略終結の条件としてウクライナ東部２州の割譲などを提案したことを受け、ロシアとウクライナの「領土交換」や、ウクライナへの再侵略を防ぐ「安全の保証」が議題となった。

米メディアによると、トランプ氏は欧州首脳らとの会談途中、席を立ってプーチン氏と約４０分間電話で会談した。この中でウクライナや欧州との協議結果をプーチン氏に説明し、ゼレンスキー氏との会談に応じるよう説得したという。

ウクライナへの安全の保証について、トランプ氏は記者団に対し、米国の関与を明言した。プーチン氏が、ウクライナに安全の保証を提供することを受け入れたとも述べた。ＳＮＳでは「米国との調整の下、様々な欧州諸国が提供していく」と発表。ゼレンスキー氏は１０日以内に安全の保証の詳細が決まると説明した。

これに関連し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長は、安全の保証には欧州各国や日本、オーストラリアを含む約３０か国が関与するとの見通しを記者団に示したが、詳細は明かさなかった。

ゼレンスキー氏は一連の会談後、領土の扱いについては「ロシアとウクライナの間で決定される」と記者団に説明した。トランプ氏はウクライナに対し、領土割譲と即時の和平実現を迫っていたが、米ウクライナ会談では、領土問題を事実上先送りすることを確認した。トランプ氏が目指す当事国のトップ会談実現を優先した形だ。

ゼレンスキー氏は安全の保証に関し「米国が支持し、その一翼を担う用意があるという米国の重要なシグナルに感謝する」としつつ、「いかなる形式でもプーチン氏と会談する用意がある」と改めて表明した。