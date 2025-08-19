タレント・木村祐一（６２）の妻で、沖縄に「プチ移住」した女優の西方凌（４４）が１９日、あと１年で「一旦東京へ戻る事に決めました」と報告した。

１９日にインスタグラムで「沖縄へ移住して１年と４ヶ月が経ちました」と書き出し、「１〜２年を目処にお試し移住。経験してみて思ったのは何より、子育てがしやすいと言うこと。『子は宝』と言う考え方が昔から根付いていて、子供の存在が家族や地域社会にとってかけがえのない価値を持つことということを日々感じさせてもらえます」と感謝。

「日差しは強いけれど常に風が吹いているので 真夏でも３５度を越えることはあまりなく、広い大地を駆け回り、透明な海で自由に泳ぎ 子どもらしい時間を過ごせていると感じる。 子育ての面だけでも、この先ずっといたいと思える」（原文ママ）とつづった。

「ところが仕事の都合もあって、思っていたよりうちの人は沖縄へ来れず、家族離れ離れ感が否めない」と多忙な木村は沖縄を離れていることが多いそうで、「子どもたちも父と離れる際は気持ちが荒れることもしばしば。分かってはいたけれど…やはり家族一緒が第一だねと、移住を通じて再確認する事が出来ました」と西方。「家族会議で残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」と明かした。

そして「あと一年！なんて、毎日遊び倒していたらあっという間にあと半年 毎日子どもとたっぷり遊んで過ごした一年半。行ったところやおすすめなど、記事に残して行きたいと思います」と残り１年を充実させることを誓い、「＃沖縄プチ移住」とハッシュタグを付けた。

３度の離婚経験を持つ木村は西方と２０１２年５月に結婚。１６年１１月に長女、２０年２月に長男が誕生した。２４年４月に西方がＳＮＳで「沖縄へプチ移住する事になりました」と報告。「やりたい仕事を含め私も沖縄で子育てをしてみたくて。たくさん夫婦で話し合い決意しました」と明かしていた。